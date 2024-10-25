Anadolu Kartalı Gaziantep yolcusu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için şehirden ayrılıyor. Yeşil-beyazlılar 26 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için şehirden ayrılıyor. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; kritik maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
Son antrenman Gaziantep'te
Anadolu Kartalı kritik karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Gaziantep'te gerçekleştirecek. 26 Ekim Cumartesi ter antrenmanı yapacak Anadolu Kartalı, hemen akabinde konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Tempolu bir dönem yaşandı
Tümosan Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde tempolu bir süreç yaşadı. Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar; zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak için ince eleyip sık dokudu. Rakibin son maçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz eden Anadolu Kartalı, Gaziantep ekibinin eksiklerini avantaja çevirmeye çalışacak.
Zorlu maç 27 Ekim Pazar günü
Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma; 27 Ekim Pazar günü oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek.
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