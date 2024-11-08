Anadolu Kartalı İzmir yolcusu

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar; 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Göztepe ile Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Konyaspor'da hedef puan ya da puanlar
Teknik direktör Recep Uçar ile ilk sınavında Başakşehir'i mağlup eden Tümosan Konyaspor, çıkışını Göztepe deplasmanında da sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlılar 1 yıldır evinde mağlup olmayan sarı-kırmızı ekip karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.
(Selman Kaya)