Anadolu Kartalı’nda Hatay mesaisi başlıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde 14 Kasım Perşembe günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek.
Ağırlık taktik antrenmanlarda
Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ağırlıklı olarak taktik çalışacak. Anadolu Kartalı 15 Kasım Cuma gününden itibaren hücum varyasyonları ve geçiş oyunu üzerinde duracak.
(Selman Kaya)