Anadolu Kartalı taktik çalışıyor

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. Anadolu Kartalı'nda oyuncuların moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğu öğrenildi.
Taktik antrenmanlar devam ediyor
Konyaspor'da taktik antrenmanlar da devam ediyor. 7 Kasım Perşembe ve 8 Kasım Cuma günlerini hücum varyasyonlarıyla geçirecek yeşil-beyazlılar; 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Göztepe ile Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
(Selman KAYA)