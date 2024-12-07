BAL’da 10. hafta heyecanı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor; sezonun 10. haftasında birbirinden kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk için kurulan Ereğlispor zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan birisine çıkarken; lideri deviren Akşehirspor ise galibiyet serisi için sahaya çıkacak. Çıkışını sürdürmek isteyen Ömeranlıspor ise en yakın takipçisiyle karşılaşacak. 8 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
Ereğlispor, Eskişehirspor'u ağırlıyor
Şampiyonluk için kurulan Ereğlispor, zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan birisine çıkacak. 17 puanla 3. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Türk futbolunun köklü ekiplerinden Eskişehirspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın kazananı zirveye yarışındaki varlığını hissettirecek.
Akşehirspor, evinde seri istiyor
Geride kalan hafta lider Manavgat Belediyespor'a sezonun ilk mağlubiyetini tattıran Akşehirspor, çıkışını sürdürmek istiyor. 15 puanla 5. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 9 puanla 9. sırada yer alan Kumluca Belediyespor'u ağırlayacak. Akşehir ekibi bu maçı da kazanarak galibiyet serisine ulaşmak istiyor.
Ömeranlıspor, çıkışını sürdürmek istiyor
Konya temsilcilerinden Ömeranlıspor ise orta sıraları yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. 11 puanla 8. sırada yer alan mavi-beyazlılar, maç fazlası ve averajla kendisinden bir basamak üstte yer alan Anamur Belediyespor'a konuk olacak. Maçın kazananı orta sıralardan üst sıralara tırmanmak adına kritik virajı almış olacak. (Selman Kaya)