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BAL’da 11. hafta heyecanı!

Selman Kaya
Muhabir
BAL’da 11. hafta heyecanı!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, sezonun 11. hafta maçlarına çıkıyor.

20 puanla 3. sırada yer alan Ereğlispor, 10 puanla 10. sırada yer alan Homurluspor'a konuk olurken, 18 puanla 4. sırada yer alan Akşehirspor ise 16 puanla 5. sırada yer alan en yakın takipçisi Mezitli 33 Spor'a konuk olacak. 13 puanla 7. sırada yer alan Ömeranlıspor ise 15 puanla bir üst basamağında yer alan Keçiborlu Belediyespor'u konuk edecek. 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak. (Selman Kaya)

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