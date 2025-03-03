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BAL’da 18. hafta geride kaldı

Selman Kaya
Muhabir
BAL’da 18. hafta geride kaldı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, ligin 18. hafta müsabakalarını geride bıraktı. Birbirinden kritik maçlara çıkan Konya ekipleri, ortaya koydukları performansla göz doldurdu. 

Ereğlispor, zirveden kopmak istemiyor 

Ligin iddialı ekiplerinden olan Ereğlispor, büyük oranda lige veda eden Mersin temsilcisi Tarsus idman Yurdu'na konuk oldu. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 6-0'lık skorla ayrılarak puanını 42'ye yükseltti. Ereğli ekibi puan cetvelinde 3. sırada kendisine yer buldu.  

Akşehirspor, üstte kalmak istiyor 

Burada yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan Akşehirspor, Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Puanını 33'e yükselten Akşehir ekibi, puan cetvelinde ise 5. sırada kendisine yer buldu. 

Ömeranlıspor, lidere mağlup 

Lige tutunma mücadelesi veren Ömeranlıspor, sezonun en zorlu maçlarından birisine çıktı. Mavi-beyazlılar kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Eskişehirspor'u ağırladı. Ömeranlıspor zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak 22 puanda kaldı. Konya ekibi puan cetvelinde 8. sırada kendisine yer buldu.

(Selman Kaya) 

 

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