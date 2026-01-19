BAL’da devre ne zaman başlayacak?

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) kıran kırana geçen 2025-26 sezonunun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. BAL 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor, sezonun ilk bölümünde kıran kırana maçlara çıkarken; 2 Konya ekibi zirve mücadelesi vermişti.
2 Konya takımı zirveye aday
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta yer alan Konya temsilcilerinden 2 tanesi zirveye aday oldu. Sezonun ilk periyodunda 23 puan toplayan Ereğlispor süreci lider tamamlarken; Akşehirspor ise 20 puan toplayarak zirve takibini sürdürmüştü. Grupta zirve; dönem içinde Akşehir ve Ereğlispor arasında zaman zaman el değiştirmişti.
Devre ne zaman başlayacak?
Bölgesel Amatör Lig'de sezonun ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ereğlispor'un Beymelek Belediyespor ile Akşehirspor'un Keçiborlu Belediyespor ile Kulu Belediyespor'un ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile karşılaşacağı 14. hafta müsabakaları; 1 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. (Hasan Yıldırım)
