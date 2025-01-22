BAL’da heyecan yeniden başlıyor

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlipor ve Ömeranlıspor; sezonun ikinci devriyesi için geri sayıma geçti. Sezonun ilk devresini 27 puanla 3. sırada tamamlayan Ereğlispor, 24 puanla 4. sırada yer alan Akşehirspor ve 19 puanla 6. sırada bulunan Ömeranlıspor; sezonun ikinci devresinde birbirinden kritik maçlara çıkacak. Zorlu ikinci devrenin açılış maçları, bu hafta sonu oynanacak. Peki, temsilcilerimizin rakipleri kim?

Ömeranlı ve Ereğli, Konya derbisinde

BAL'da ikinci devre Konya derbisiyle başlayacak. Burada yer alan Ömeranlıspor, kendi saha ve seyircisi önünde Ereğlispor ağırlayacak. 26 Ocak Pazar günü Ömeranlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Akşehirspor, Aksaray deplasmanında

Diğer bir Konya temsilcisi olan Akşehirspor ise Aksaray deplasmanına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar 2 puanla grubun son sırasında yer alan Osmanlı 1453'e konuk olacak. 25 Ocak Cumartesi günü Dağılgan 1 Nolu Sentetik Sahada oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

(Selman Kaya)