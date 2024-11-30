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BAL’ın durumunu Konya takımları belirleyecek

Selman Kaya
Muhabir
BAL’ın durumunu Konya takımları belirleyecek

Bölgesel Amatör Lig'de sezonun kırılma haftaları yaşanırken; 6. Grup'ta yer alan Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor birbirinden kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk için kurulan Ereğlispor zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan birisine çıkarken; Akşehirspor ise liderle karşılaşacak. Ömeranlıspor ise alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. 1 Aralık Pazar günü oynancak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.

Ereğli, Mezitli deplasmanında

Şampiyonluk parolasıyla kurulan Konya takımlarından Ereğlispor, zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan birisine çıkacak. 14 puanla 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 16 puanla bir üst basamağında yer alan Mezitli 33 Spor'a konuk olacak. Karşılaşmanın kazananı zirveye bir adım daha yaklaşacak.

Akşehirspor, lideri ağırlıyor

Burada yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan Akşehirspor, zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan birisine çıkacak. 12 puanla 5. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Manavgat Belediyespor'u ağırlayacak. Müsabaka şüphesiz zirve hesaplarını da karıştıracak.

Alt sıraları Ömeranlıspor belirleyecek

Konya temsilcilerinden Ömeranlıspor ise alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. 10 puanla 8. sırada yer alan mavi-beyazlılar, 8 puanla bir alt basamağında yer alan Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'a konuk olacak. Maçın kazananı alt sıralardan kurtulmak adına kritik bir 3 puanı hanesine yazdıracak. (Selman Kaya)

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