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“Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”

Selman Kaya
Muhabir
“Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Çankaya; TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Yozgat Bozokspor maçının ardından Kontv'ye özel olarak konuştu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çankaya; "Öncelikle bize destekleme gelen herkese çok teşekkür ederiz. Gerek Konyaspor yönetimi gerekse kendi yönetimimiz bizleri yalnız bırakmadı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı” dedi.

"Doğru oyunu oynadık”

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çankaya, "Tabii bizler takımı zor bir süreçte aldık. 15 gündür çocuklar bizim istediklerimizi biraz yapmaya başlamışlardı zaten. Bayburt maçı ile beraber güzel bir çıkış oldu. Oradaki 1 puanı buradaki 3 puanla taçlandırdık. Doğru oyun oynadık. Geçen hafta da söyledim; bu ligde ne kadar doğru oyunu oynarsak, doğru pozisyon alırsak o kadar iyi olur. İnşallah 1922 Konyaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

"Oyun ritmi olan bir takım”

Hafta sonu Bursa'da oynanacak 1923 Mustafakemalpaşa maçıyla ilgili olarak da konuşan Çağdaş Çankaya, "Haftaya da Bursa'da zor bir karşılaşmaya çıkacağız. İki haftada 4 puan aldık. Rakibimiz de oyun ritmi olan bir takım. Maç-maç bakacağız. Artık o maça da iyi hazırlanıp oradan da puan puanlarla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

 

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