Büyükşehir çıkış arıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, çıkış arıyor.

Geride kalan 2023-24 sezonunda şampiyon olarak TBL'ye yükselen sarı-siyahlılar; içinde bulunduğumuz 2024-25 sezonuna ise güzel bir başlangıç yapmıştı. Konya ekibi sezonu deplasmandaki Fenerbahçe Koleji mağlubiyetiyle açsa da; takip eden haftalarda Bodrumspor, Kapaklıspor ve Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Ankaragücü'ne mağlup olan sarı-siyahlılar; evinde Haremspor'u da mağlup etmeyi başarmıştı.

Son 3 maçında mağlup

Güzel bir oyun oynamasına rağmen sonuca gidemeyen Konya Büyükşehir Belediyespor, son 3 maçında küçük farklarla mağlup oldu. Konya ekibi Finalspor'a 8, Bandırma Bordo'ya 7 ve iLab Basketbol'a 3 sayıyla mağlup oldu. Konya ekibinin son 3 maçını kaybetmiş olmasına rağmen son dakikaya kadar oyunda kalması ise en büyük artılardan birisi olarak dikkat çekti.

(Selman Kaya)