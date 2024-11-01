Büyükşehir sıkı çalıştı

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı iLab Basketbol maçının hazırlıklarında sona geldi. Son 2 maçında Finalspor ve Bandırma Bordo'ya mağlup olan sarı-siyahlılar, kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Taktik antrenmanlar sona erdi
Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan Konya Büyükşehir Belediyespor, tempolu bir çalışma dönemini geride bıraktı. 1 Kasım Cuma günü son taktik çalışmasını yapan sarı-siyahlılar; 2 Kasım Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Konya Büyükşehir Belediyespor ile iLab Basketbol arasında; 3 Kasım Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.15'te başlayacak.
(Selman Kaya)