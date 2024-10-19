Deplasman Fatihi: Pedrinho!

Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho, Süper Lig'de çıktığı deplasmanlarda çok can yaktı.
Şu ana kadar olan süreçte boy gösterdiği 4 deplasman maçında 3 gol 1 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu; zorlu Beşiktaş maçında da Anadolu Kartalı'nın en etkili silahlarından birisi olacak. Pedrinho peş peşe çıktığı Kasımpaşa, Bodrumspor ve Samsunspor deplasmanlarında gol sevinci yaşarken, Trabzonspor deplasmanında ise asist yapmıştı. (Selman Kaya)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”