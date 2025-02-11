Eren Kaya kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray, 17 yaşındaki genç futbolcu Eren Kaya’nın lisansını sessiz bir şekilde çıkararak transferini resmiyete döktü. Altınordu’da oynayan ve sol bek ile stoper pozisyonlarında görev alabilen Kaya, Galatasaray’a katıldı. Peki Eren Kaya kimdir? işte detaylar...
Galatasaray, 2. Lig takımlarından Altınordu forması giyen genç defans oyuncusu Eren Kaya'nın lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirerek yeni transferini resmiyete döktü.
Peki Eren Kaya kimdir?
Eren Kaya, 2008 doğumlu ve Altınordu altyapısında yetişmiş bir futbolcudur. Futbol kariyerine Altınordu'nun U17 takımında adım atan Kaya, sol bek pozisyonunda görev almasının yanı sıra, stoper olarak da görev yapabilen çok yönlü bir savunma oyuncusudur.
Eren Kaya kaç yaşında?
Eren Kaya, 17 yaşında. 2008 doğumlu olan Kaya, genç yaşına rağmen futbol dünyasında önemli bir adım attı. Galatasaray'ın yeni transferi olarak, kariyerine hızlı bir giriş yapma şansı yakaladı.
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