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Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tarihi derbi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerle buluşacak. Ligin en çekişmeli mücadelelerinden biri olarak kabul edilen bu karşılaşma, tek maç eleme usulüyle oynanacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı bu zorlu derbiye sayılı günler kaldı. Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı büyük bir merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 2 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı dev derbi Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı saat 20:45'te başlayacak. İki ezeli rakip arasındaki tarihi mücadele, sadece Türkiye Kupası değil aynı zamanda Türk futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak tarihe geçecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çeyrek final derbisinin ATV kanalında canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler 2 Nisan 2025 tarihinde saat 20:45'te başlayacak önemli maçı izlemek için yayın kanalının açıklanmasını merakla bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ TARİHLERİ
1 Nisan 2025, Salı:
20:30: Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan 2025, Çarşamba:
17:45: Trabzonspor - Bodrum FK
20:45: Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan 2025, Perşembe:
20:30: Beşiktaş - Göztepe

Kaynak: Haber Merkezi

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