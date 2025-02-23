Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih ve saati geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray – Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak görülen mücadelede iki takımda eksiklikler dikkat çekiyor.
DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI 100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.
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