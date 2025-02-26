Galatasaray ve Konyaspor Kupada karşı karşıya!

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray’ın konuğu olacak. 27 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu olacak. Çıktığı ilk 2 maçında Çorum Futbol Kulübü ve Eyüpspor'u mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Başakşehir ile berabere kalıp Boluspor'u mağlup eden Galatasaray ise, hanesine yazdırdığı 4 puanla 2. sırada kendisine yer bularak Anadolu Kartal'nın en yakın takipçisi oldu. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında, 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçta düdük, Metoğlu'nda

Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Ayberk Demirbaş ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Galatasaray'ın, Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kalesinde Günay Güvenç (19), savunma 4'lüsünde Elias Jelert (24), Metehan Baltacı (90), Abdülkerim Bardakcı (42) ve Berkan Kutlu (18), 2'li ön liberoda Eyüp Aydın (5) ve Lucas Torreira (34), 3'lü orta alanda Yusuf Demir (30), Efe Akman (83) ve Ahmed Kutucu (21), tekli forvette ise Alvaro Morata'nın (77) forma giymesi bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Galatasaray maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Abdurrahman Üresin (17), Riechedly Bazoer (20), Josip Calusic (15) ve Yasir Subaşı (3), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)