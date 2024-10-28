Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazanılan Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. İnan, "Sonuç aldığımız ve galip geldiğimiz için çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi. Ligde 6-7 maçtır kazanamıyorduk” dedi.

"Mücadeleden de memnunum”

Selçuk İnan, "Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık. Ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden ve mücadelesinden fazlasıyla memnunum. Oyuncularım adına çok mutluyum. Bugün hak ettikleri, istedikleri galibiyeti aldıkları için de onları kutluyorum” diye konuştu.