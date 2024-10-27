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Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor ilk 11’ler belli oldu

Selman Kaya
Muhabir
Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor ilk 11’ler belli oldu
Süper Lig’in 10.haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Mücadeleye tam 1 saat kala her iki takımında ilk 11’leri belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede, Konyaspor, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. 

Karşılaşma, 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın hakemliğini Burak Pakkan üstlenirken, Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev alacak.

KONYASPOR'DA SON DURUM

Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. 10 gol atan ve kalesinde de 10 gol gören yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ersoy, Eskihellaç, Kozlowski, Lungoyi, Teixidor, Sorescu, Kodro, ndiaye, Da Silva, Maxim

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Aleksic, Guilherme, Ndao, Bazoer, Boranijasevic, Boateng, Kramer

Resim

(Selman Kaya)

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