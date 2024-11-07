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“Göztepe’yi yenmek istiyoruz’’

Selman Kaya
Muhabir
“Göztepe’yi yenmek istiyoruz’’
Tümosan Konyaspor’un başarılı orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, Göztepe’yi yenmek istediklerini söyledi.

Kritik karşılaşma öncesinde konuşan Sırp futbolcu, "Galibiyet aldıktan sonra bir sonraki müsabakaya hazırlanmak daha iyi oluyor. Güzel bir ortam, güzel bir ambiyans oluyor. Daha pozitif, mod açısından ve özgüven açısından çok daha iyi bir hazırlanma süreci tanıyor. Kendi iç sahalarında uzun süredir kaybetmeyen bir Göztepe var. En büyük hedefimiz iç sahalarında onları yenmek” dedi.

"Futbolun doğasında bu var”

Teknik adam değişikliğinden de bahseden Aleksic, "Futbolun doğasında ve futbolun realitesinde değişimler var. Her zaman da olacaktır. Profesyonel futbolcular olarak bizim yapmamız gereken şey saha içerisinde ve saha dışında elimizden geleni yapmak. Hocamız kim olursa olsun yeni sisteme ve oyuna adapte olmayan çalışıp, birlikte bir ahenk yakalamaya çalışmak. Elimizden geleni vermek için her türlü emeği sarf etmek zorundayız” diye konuştu.

(Selman Kaya)

 

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