Karatay’ın güreş takımı U17 Türkiye Şampiyonası yolunda

Karatay’ın güreş takımı U17 Türkiye Şampiyonası yolunda
U17 Grup Müsabakaları’nda takım halinde grup ikincisi olan Karatay Belediyesi Güreş Takımı, 11 sporcu ile U17 Türkiye Şampiyonası’nda Karatay’ı temsil edecek.

Karatay Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla Türk güreşine katkı sunmayı sürdürüyor. Güreş Takımı, 2026 yılı müsabaka takviminde yer alan ulusal ve uluslararası organizasyonlar öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, U17 kategorisinde elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

16–18 Ocak 2026 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen U17 Grup Müsabakaları (Grekoromen Stil)'na katılan Karatay Belediyesi Güreş Takımı, organizasyonu takım halinde grup ikincisi olarak tamamladı. Müsabakalar sonucunda Karataylı sporcular, 10 farklı sıklette Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bu sonuçların ardından Karatay Belediyesi Güreş Takımı, 2–8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek U17 Türkiye Şampiyonası'na, biri doğrudan katılım hakkı elde eden sporcu olmak üzere toplam 11 sporcu ile katılım hakkı kazandı. Türkiye genelinden birçok kulübün yer alacağı şampiyonada Karatay Belediyesi, bireysel dereceler ve takım sıralaması açısından mücadele edecek.

2026 YILI MÜSABAKA TAKVİMİ BELİRLENDİ

Ocak ayı itibarıyla başlayan yoğun müsabaka takvimi; U15, U17, U20 ve U23 kategorilerinde düzenlenecek grup müsabakaları, Türkiye Şampiyonaları ve milli takım seçme kriteri taşıyan organizasyonlarla yıl boyunca devam edecek. Karatay Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, bu süreçte gösterecekleri performansla milli takım kadrolarında yer almayı hedefliyor.

Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek uluslararası turnuvaların yanı sıra Avrupa, Balkan ve Dünya Şampiyonaları da sezonun önemli organizasyonları arasında bulunuyor. Uluslararası müsabakalara katılım hakkı ise Türkiye Şampiyonaları sonunda sporcuların performanslarına göre belirlenecek.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

