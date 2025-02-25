Kayacık Tesisleri’nde yönetimden takıma motivasyon ziyareti

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Sivasspor maçının ardından Kayacık Tesisleri'ne gitti. Yeşil-beyazlı kurmaylar Pazar günü yapılan ziyarette oyuncularla bir araya gelirken; onlarla mini bir toplantı yaptı. Yönetim, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçı ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla ilgili konuşmalar yaptı. Edinilen bilgiye göre yönetim, bu maçlarda takımdan yüksek enerjili ve istekli olmasını rica etti.
(Selman Kaya)