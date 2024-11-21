Konya Büyükşehir lidere hazırlanıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, günü hücum varyasyonlarının ağırlıklı olduğu taktik çalışmayla değerlendirdi. Esenler Erokspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 24 Kasım Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Büyükşehir için kritik maç
Esenler Erokspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma her iki takım için de kritik önem taşıyor. Şu ana kadar olan süreçte 11 maça çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor, bunlardan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 9. sırada kendisine yer buldu. İstanbul temsilcisi Erokspor ise; aynı süreçte 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Bu karşılaşma puan cetvelindeki konum nedeniyle her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip.
(Selman Kaya)