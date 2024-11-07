Konya’da Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı genç yetenekleri arıyor!

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda altyapı seçmeleri gerçekleştirecek. 10 Kasım Pazar günü saat 11.00’de başlayacak seçmelere 2015, 2016 ve 2017 doğumlu erkek çocuklar katılabilecek.
Konya Büyükşehir Belediyespor'da, basketbolda erkekler altyapı seçmeleri heyecanı yaşanacak.
Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, altyapısına yeni yıldız adayları kazandırmak için Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda seçme düzenleyecek.
Geleceğin basketbolcularını bulmak için 10 Kasım Pazar günü saat 11.00'de başlayacak seçmelere 2015, 2016 ve 2017 doğumlu erkek çocuklar katılabilecek.
Seçmelerde katılımcılar, yaş gruplarına göre farklı saatlerde seçmeye alınacak. 2015 doğumlu adaylar saat 11.00-12.00 arası, 2016 doğumlular saat 12.00-13.00 arası, 2017 doğumlular ise 13.00-14.00 saatlerinde sahada yeteneklerini sergileyecek.
KONYA'NIN GENÇ BASKETBOLCULARI SEÇMELERDE TER DÖKECEK
Seçmeler için ön kayıt gerektirmezken adayların kendi yaş gruplarına göre kayıtları salonda gerçekleştirilecek.
Konya Büyükşehir Belediyespor, altyapıdan yetişecek genç yeteneklerle geleceğin basketbol yıldızlarını keşfetmeyi hedefliyor.
Antrenörlerin değerlendirmesi sonucunda seçilen gençler, Büyükşehir Belediyespor çatısı altında basketbol eğitimine başlayacak.
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