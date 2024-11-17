Konya’da tenis turnuvası heyecanı! Amaç spor branşlarında çeşitliliği ve tenise olan ilgiyi artırmak

Karatay Belediyesi tarafından organize edilen “Karatay Belediyesi Ödüllü Tenis Turnuvası” sona erdi. Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Konya’nın en büyük kapalı Karatay Kapalı Tenis Kortu’nda gerçekleştirilen turnuva, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 61 tenis sporcusunun bayan ve erkek olmak üzere 2 kategoride mücadele ettiği karşılaşmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri de düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya en yüksek değeri vermeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi tarafından, tenis sporcularının yanı sıra tenis severleri bir araya getiren ve Karatay Kapalı Tenis Kortu'nda düzenlenen "Karatay Belediyesi Ödüllü Tenis Turnuvası” sona erdi.

KARATAY'DA BU HAFTA TENİS TURNUVASI HEYECANI VARDI

12-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona; 2009-2014 yaş aralığındaki 32 kadın ile yine 2009-2014 aralığındaki 29 erkek sporcu iki ayrı kategoride mücadele etti. Oldukça heyecanlı anlara sahne olan maçların ardından dereceye girenler de ödüllendirildi.



Turnuvanın maçları gibi organizasyonun ödül töreni de yine Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Konya'nın en büyük kapalı Karatay Kapalı Tenis Kortu'nda gerçekleştirildi.

TENİS TURNUVASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Karatay Belediyesi'nin tenis sporunun sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiği turnuva, hem deneyimli oyuncuları hem söz konusu spora yeni başlayan tenisçiler hem de sporcuların ailelerinin katılımlarıyla oldukça renklendi. Yarı final ve final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, sporcular ve aileleri katıldı.

KARATAY BELEDİYESİ OLARAK SPORA HER ZAMAN EN YÜKSEK DEĞERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediyesi 2024 Ödüllü Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Ödül alan çocuklarımız var ama bizim için turnuvaya katılan çocuklarımızın hepsi başarılı ve şampiyondur. Spor herkes için değerlidir. Dolayısıyla bizler de çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla, daha modern ile çeşitli branşlarda spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Bilindiği gibi Temmuz ayında Karatay Belediyesi olarak şehrimize Konya'nın en büyük Karatay Kapalı Tenis Kortu'nu kazandırmıştık. Tesisimize ve tenise olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu tesisimizde artık bu şekilde turnuvalar da yapıyoruz ve buradan yeni, yetenekli sporcularımız yetişiyor Bu turnuvayla da güzel bir başlangıç yapmış olduk. Bu vesileyle ben bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum, ailelerimizi tebrik ediyorum, hocalarımızı tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak spora her zaman en yüksek değeri vermeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)