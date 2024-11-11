Konya Engelliler galip başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tertip edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Engelliler, 2024-25 sezonuna galibiyetle başladı. Sezonun açılış haftasında Samsun Bedensel Engelliler takımına konuk olan yeşil-beyazlılar, rakibini 59-52 mağlup etmeyi başardı.
"Genç kardeşlerimizi hayata bağlıyoruz”
Konuyla ilgili olarak konuşan Konya Engelliler Başkan Yardımcısı Ali Altunel, "Konya Engelliler Spor Kulübü olarak bu yıl alt yapıya önem veriyoruz. Genç kardeşlerimizi spor yaptırarak hayatta bağlamaya çalışıyoruz. Zaman-zaman bazı sorunlar yaşasak da; şehrimizin önde gelenleri bizleri yalnız bırakmadı, bırakmayacaklarını da ifade ettiler. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Uğur Altay'a, Sağlık ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Engelli Destek Merkezi'ne Gençlik ve Spor il Müdürümüz Birdal Öztürk ile spor il müdürlüğü çalışanlarına, özellikle aramıza yeni katılan sporcu kardeşlerimizin ailelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
(Selman Kaya)