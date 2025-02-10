Konyaspor’a moral ziyareti! Şehirden tam destek

Süper Lig’in 23.haftasında Kayserispor karşısında attığı 3.gol bozuk olan ofsayt sistemine takılıp iptal edildi. Bununla birlikte tüm şehirden tepkiler çığ gibi büyürken, şehir protokolü basın açıklamasında bulundu.

Konyaspor, Süper Lig'in 23.haftasında Kayserispor karşısında hakem Çağdaş Altay'a takıldı. Kayseri'nin attığı 2.golde net faul verilmezken, Konyaspor'un attığı 3.gol de bozuk olan ofsayt sistemine takılıp iptal oldu.

Konya Milletvekilleri ve Belediye Başkanları maç sonrası karara sosyal medyadan tepki gösterirken, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Mülki İdari Amirler Konyaspor'a olan bağlılıklarını ve desteklerini göstermek amacıyla takımla bir araya geldi.

"Bu sorun sadece Konyaspor'un da sorunlu değil''

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Anadolu kulüplerinin yaşadığı sorunlara vurgu yaparak, "Futbolun temiz olduğu ile ilgili herkesin kanaati sorgulanmaya başladı, biz de bu grubun içerisindeyiz eğer şampiyon ve düşecek takımlar belliyse o zaman Anadolu kulüplerinin bu kadar mücadele etmesine gerek yok. Takımlar arasında müthiş bir mali farklılık var ki bu mücadeleyi çok zorlaştırıyor. Bu sorun sadece Konyaspor'un da sorunlu değil. Anadolu takımlarının yaşadıklarının duyulması ve adaletli bir yönetimi sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Konyaspor'un maddi manevi bugüne kadar hep yanında olduk''

Devamında Altay, Konyaspor'un maddi manevi bugüne kadar hep yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin takımının güzel sonuçlar almasını ve sahada sonuçların belli olmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz ki bu son hata olur ve Konyasporumuz tekrar hak ettiği şekilde ligde temsil edilir. Ben kulüp başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza ve antrenörümüze başarılar diliyorum. Bugün hep birlikte bir araya gelerek onlara moral vermeye çalıştık. İnşallah bu bir kenetlenmeye vesile olur ve önümüzdeki haftalardan itibaren daha büyük başarılar elde ederiz." ifadelerinde bulundu.

"Gerekli tepkiyi verdik''

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz maçı sahada değil masada kaybettiklerine vurgu yaparak, "Protokolümüz bizlere çok özel ve güç verdi her zaman takınız yanında olduğunu sinyalleri verildi. Sabah sabah bu güce ihtiyacımız var. Psikolojik olarak etkilenmişlerden geçiyoruz. Dönem dönem bizler sahada değil masada kaybettiğimiz düşüncesiyle moral ve motivasyonumuz bozukluğuna giriyor. Ama bugün sağ olsun şehrimizin ve grubumuzun ne kadar büyük bir aile olduğunu hissettirdiler. Onları burada görünce, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son zamanlarda takımımız aleyhine hakem hataları artarak devam etti ve Kayserispor maçıyla bunlar gözler önüne serildi. Gerekli tepkiyi verdik. Bu haftada pazar günü saat 16.00'da Samsunpsor maçında bütün hemşehrilerimiz ile ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterelim." şeklinde konuştu.

"3 gün oldu TFF'den ve MHK'dan ses yok"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, "Milletvekillerimiz adına özellikle yaptığını ifade etmek istiyorum bugün burada bütün siyasi partilerden olan milletvekillerimizle beraber Konyaspor'umuza destek olmak için bir aradayız. Bu sezonun başlangıcından itibaren özellikle Konyaspor'un VAR kararlarından kaynaklanan ve sonucu direkt etki edecek şekilde ciddi mağduriyetlerinin yaşamış olduğuydu. Bu aslında sadece bizim söylemimiz değil tüm spor kamuoyunun neredeyse ortak görüşü ama özellikle Cumartesi günü Kayserispor maçının üçüncü attığımız goldeki pozisyon gerçekten şehrimizde de takımımızda da bir infial oluşturdu. Çünkü burada bundan önceki bütün pozisyonlarda kişisel bireysel o pozisyona özel bir durum olduğunu düşünüyorduk. Kamuoyu olarak özellikle bu pozisyonda ciddi tereddüt halindeyiz ve bir açıklama bekliyoruz. Açıkçası üç gün oldu ne TFF'den ne de MHK'dan (Merkez Hakem Kurulu) bu konuyla ilgili bir izahat gelmedi çünkü maçın o dakikasına kadar buradaki üç boyutlu duvar sisteminin çalışmıyor olmadığı hiçbir şekilde Konyaspor'a bildirilmiş sadece pozisyonun hemen öncesinde ifade edilmiş ve pozisyon esnasında manuel bir çizgi çekilmiş. Çekilen çizgi de hiçbir şekilde kimseyi tatmin etmemekle birlikte o pozisyon olduğu anda da Kayserisporlu futbolcular dahil hiç kimse pozisyonla ilgili en ufak bir tereddüt halinde değilken dakikalarca bekleyerek neticesinde Konyaspor'un golünü iptal edildiğini sadece biz değil tüm Türkiye şahit oldu."

"TFF'den ve MHK'dan bir açıklama bekliyoruz"

Devamında Özer, "Artık bunun ne olduğunu hepimiz anlamamız gerekiyor bizler TFF'den ve MHK‘dan bir açıklama bekliyoruz çünkü o görüntüler halen kayıtlı bütün kameralardan alınan görüntüler var teknik olarak çıkıp buradaki pozisyonu tekrar gerekirse kontrol edemiyorsa bağımsız bir kuruluşta bu pozisyonu tekrar kontrol edip kamuoyunun ve bizlerin buradaki tereddütlerinin giderilmesi gerekiyor. Konyaspor'umuzu bir markamız olarak görüyoruz ve her daim destekçisiyiz bundan sonra da hem şehir olarak hem de şehrimizin bütün enstrümanları, bütün milletvekilleri, valisi, belediye başkanı, müdürleri, esnafı hep birlikte Konyaspor'umuzun daha net daha yüksek sesle arkasında olmaya devam edeceğiz." dedi.,