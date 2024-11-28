Konyaspor Adana Demirspor maçı için şehirden ayrıldı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için şehirden ayrıldı.
28 Kasım Perşembe günü haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, akabinde karayoluyla Adana'ya geçti. Tümosan Konyaspor, 29 Kasım Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Adana Demirspor ile Tümosan Konyaspor arasında; 30 Kasım Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)