Konyaspor ayağa kalkıyor!

Mevlana şehri Konya, Anadolu Kartalı Konyaspor için bir arada! Konya bürokrasisi, siyasiler, iş dünyası, odalar ve sivil toplum kuruluşları, Konyaspor’u içinde bulunduğu buhrandan kurtarmak için bir araya gelecek. Peki, Konyaspor Zirvesi ne zaman? Toplantıya kimler katılacak?

Mevlana şehri Konya, Anadolu Kartalı Konyaspor için ayağa kalkıyor! Genel toplamda 1 milyar 100 milyon TL'lik borcu bulunan yeşil-beyazlılar, 170 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza girdi. Anadolu Kartalı maddi açıdan kötü günler geçirirken; 170 milyonluk rakamı bulamaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak. Konya ayağa kalkıyor Konyaspor Yönetim Kurulu, şehrin dinamikleriyle bir araya gelecek. Başkan Ömer Korkmaz umre dönüşünde; Konya milletvekilleri, belediye başkanları, iş insanları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Konyaspor Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin kesin tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Konyaspor'u ne bekliyor? An itibariyle 170 milyon TL'lik vergi borcu bulunan Konyaspor'un, bu rakamı 29 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde yeşil-beyazlıların bu sezon zorluklarla hanesine yazdırdığı 14 puandan 3'ü silinecek. Borcun ihtarı niteliğindeki bu ceza; rakamın ödenmemesi halinde farklı yaptırımlarla yeniden gündeme gelecek. (Selman Kaya)

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