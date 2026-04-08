Konyaspor Başkanvekili Yunus Derebağ: Karagümrük maçıyla rahatlamak istiyoruz

Konyaspor Başkanvekili Yunus Derebağ, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-2’lik beraberlikle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından konuştu. Derebağ, “Deplasmanda alınan puan her zaman iyidir” dedi
Konyaspor Başkanvekili Yunus Derebağ, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından kamera karşısına geçti. Derebağ, birçok konuya değindi.
"1 PUAN İYİDİR”
Samsun deplasmanının ligdeki en zor maçlardan birisi olduğunu belirten Yunus Derebağ, "Deplasmanda bir puan zaman için iyi bir puandır. Galibiyet için geldik ama olmadı. Ben burada İlhan Hocamızı, sporcularımızı, herkesi tebrik ediyorum. En büyük tebliği de burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza gönderiyorum” dedii.
"KARAGÜMRÜK MAÇIYLA RAHATLAMAK İSTİYORUZ”
Yunus Derebağ, "Önümüzde zorlu bir Karagümrük maçı var. İnşallah o maçı da kazanarak tamamen rahatlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek; artık korkulu rüyalardan kurtulmuş olacağız” diye konuştu.
"HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ”
Derebağ, "Söylediğim gibi; Karagümrük maçı bizim için rahatlama maçı. O maçı kazanarak yeni sezon planlamasına başlayacağız. Formalar da başladı zaten. Yeni sezona daha iyi bir şekilde gireceğiz. Takımımız oturmuş vaziyette. Şu anda iyi de bir ekibimiz var. Fatih Karagümrük maçına herkesi bekliyoruz İnşallah” ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”