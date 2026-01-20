GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,84
STERLİN
58,42
GRAM
6.680,61
ÇEYREK
10.994,73
YARIM ALTIN
21.869,58
CUMHURİYET ALTINI
43.601,40
SPOR Haberleri

Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi bitiyor mu?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi bitiyor mu?

Konyaspor'da son haftalarda alınan başarısız sonuçlar camiada sabırları tüketti. Yeşil-beyazlı ekipte özellikle "küme düştü” gözüyle bakılan Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybı, bardağı taşıran son damla oldu. Gözler şimdi kulüp yönetiminin alacağı kritik kararlara çevrildi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN DÖNEMİ TARTIŞMA KONUSU

Görev süresi boyunca Konyaspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkan teknik direktör Çağdaş Atan, özellikle kupadaki başarılı performansıyla öne çıksa da ligde beklentilerin altında kaldı. Atan yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de istikrar sağlayamazken Türkiye Kupası'nda etkili bir grafik sergiledi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ

Süper Lig: 10 maçta 3 galibiyet

Türkiye Kupası: 3 maçta 3 galibiyet

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ 

Kupadaki başarılı sonuçlara rağmen ligdeki puan kayıpları ve düşme hattına yaklaşan tablo, yönetimi zor bir kararın eşiğine getirdi. Kulüpten ayrılığa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kısa süre içinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

İLHAN PALUT İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Gün içerisinde Konyaspor yönetiminin radikal bir karar alması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanırken, tribünlere küsen taraftarı yeniden stada çekebilecek en güçlü aday olarak İlhan Palut öne çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın Konyaspor'daki geçmişi ve camia ile kurduğu güçlü bağ, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER