Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi bitiyor mu?

Konyaspor'da son haftalarda alınan başarısız sonuçlar camiada sabırları tüketti. Yeşil-beyazlı ekipte özellikle "küme düştü” gözüyle bakılan Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybı, bardağı taşıran son damla oldu. Gözler şimdi kulüp yönetiminin alacağı kritik kararlara çevrildi.
ÇAĞDAŞ ATAN'IN DÖNEMİ TARTIŞMA KONUSU
Görev süresi boyunca Konyaspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkan teknik direktör Çağdaş Atan, özellikle kupadaki başarılı performansıyla öne çıksa da ligde beklentilerin altında kaldı. Atan yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de istikrar sağlayamazken Türkiye Kupası'nda etkili bir grafik sergiledi.
ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ
Süper Lig: 10 maçta 3 galibiyet
Türkiye Kupası: 3 maçta 3 galibiyet
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Kupadaki başarılı sonuçlara rağmen ligdeki puan kayıpları ve düşme hattına yaklaşan tablo, yönetimi zor bir kararın eşiğine getirdi. Kulüpten ayrılığa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kısa süre içinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.
İLHAN PALUT İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
Gün içerisinde Konyaspor yönetiminin radikal bir karar alması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanırken, tribünlere küsen taraftarı yeniden stada çekebilecek en güçlü aday olarak İlhan Palut öne çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın Konyaspor'daki geçmişi ve camia ile kurduğu güçlü bağ, bu ihtimali daha da kuvvetlendiriyor.