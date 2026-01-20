Konyaspor’da Gaziantep mesaisi! Haftanın programı nasıl?

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar, çalışmalarına ara vermeden başladı.
Antrenmanlar başladı
Konyaspor'da çalışmalar ara vermeden başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 20 Ocak Salı günü saat 11.00'de Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Haftanın programı nasıl?-
Konyaspor'da haftanın çalışma programı da merak konusu oldu. Anadolu Kartalı 21 Ocak Çarşamba, 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günlerini taktik antrenmanlarla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 24 Ocak Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında; 25 Ocak Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)
