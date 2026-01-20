GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’da Gaziantep mesaisi! Haftanın programı nasıl?

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor’da Gaziantep mesaisi! Haftanın programı nasıl?

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u konuk eden ve rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Antrenmanlar başladı

Konyaspor'da çalışmalar ara vermeden başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 20 Ocak Salı günü saat 11.00'de Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.

Haftanın programı nasıl?-

Konyaspor'da haftanın çalışma programı da merak konusu oldu. Anadolu Kartalı 21 Ocak Çarşamba, 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günlerini taktik antrenmanlarla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 24 Ocak Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ile Konyaspor arasında; 25 Ocak Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. (Hasan Yıldırım)

 

