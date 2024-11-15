Konyaspor’da gündem taktik

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirecek.
Hazırlık maçı rafa kaldırıldı
Maç ritmini kaybetmek istemeyen Tümosan Konyaspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne hazırlık maçı teklif etti. Bu teklif Çorum ekibindeki sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle kabul edilmedi. Konyaspor, takip eden süreçte ise hazırlık maçı planlamasını rafa kaldırdı. (Selman Kaya)