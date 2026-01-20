Konyaspor’da rota transfere döndü! Süper Lig’in 18. haftasında Eyüpspor’u konuk eden ve rakibiyle 1-1’lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından transfer listesindeki oyunculara görüşmelerine hız kazandırdı.
Konyaspor'da rota transfere döndü! Süper Lig'in 18. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Eyüpspor'u ağırlayan ve rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalan yeşil-beyazlılar; rotasını acil olarak transfere çevirdi. Anadolu Kartalı listesinde yer alan oyuncularla görüşmelerini hızlandırdı.
Kupa maçı sinyalleri verdi
Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda oynanan Bodrum Futbol Kulübü maçında bazı sinyaller almıştı. Yeşil-beyazlıların ilk sinyali acil bir stoper, ikinci sinyali ise pozisyon üretkenliği için atletik bir sol kanat olmuştu.
Transferler Eyüp maçına yetişemedi
Konyaspor'un transfer listesinde yer alan sol kanat ve sol stoper oyuncuları, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü oynanan Eyüpspor maçına yetişmedi. Yurt dışından oyuncularla görüşen yeşil-beyazlı kurmaylar; kulübü mali zarara sokmamak için titiz bir süreç yönetiyor. Yönetim, görüşme sağladığı oyuncularda ortak payda da buluşamamıştı.
Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışılacak
Konyaspor'da yeni transferlerin ne zaman takıma katılacağı da merak konusu oldu. Eyüpspor maçında bariz eksiklerle ön plana çıkan Anadolu Kartalı'nda; sol stoper ve sol kanat hamlelerinin Gaziantep Futbol Kulübü maçına yetişmesi bekleniyor. (Hasan Yıldırım)
