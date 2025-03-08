GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor Eyüpspor deplasmanında puan peşinde! İşte muhtemel 11’ler

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Eyüpspor deplasmanında puan peşinde! İşte muhtemel 11’ler
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor’un konuğu olacak. 9 Mart Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 27. haftasında İstanbul deplasmanında Eyüpspor'un konuğu olacak. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 9 Mart Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Karaoğlan yönetecek

Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Melih Aldemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Eyüp'te 7, Konya'da tek eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Eyüpspor'da sağ bek Léo Dubois, ön libero Taşkın İlter, Melih Kabasakal, merkez orta saha Fredrik Midtsjø, sağ kanat Sinan Gümüş ve on numara Recep Niyaz sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan kart cezalısı olan sol bek Caner Erkin de bu maçta takımını yalnız bırakacak. Konuk Tümosan Konyaspor'da ise kart cezalısı olan ön libero Marko Jevtovic haricinde bir eksik bulunmuyor.

Eyüpspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Arda Turan nezaretinde 4-4-1-1 sistemiyle mücadele eden Eyüpspor'un; Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Eyüp ekibinin kalesinde Berke Özer (1), savunma 4'lüsünde Ruben Vezo (14), Dorukhan Toköz (5), Luccas Claro (4) ve Umut Meraş (77), 4'lü orta alanda Halil Akbunar (7), Taras Stepanenko (33), Yalçın Kayan (30) ve Prince Obeng Ampem (40), on numarada Emre Mor (66) ve ileri uçta ise Mame Thiam'ın (9) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele etmesi beklenen Tümosan Konyaspor'un, Eyüpspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Alassane Ndao (18), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Riechedly Bazoer (20) ve Oğulcan Ülgün (35), 3'lü orta alanda Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER