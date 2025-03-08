Konyaspor Eyüpspor deplasmanında puan peşinde! İşte muhtemel 11’ler

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor’un konuğu olacak. 9 Mart Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 27. haftasında İstanbul deplasmanında Eyüpspor'un konuğu olacak. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 9 Mart Pazar günü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Karaoğlan yönetecek

Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Melih Aldemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Eyüp'te 7, Konya'da tek eksik

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Eyüpspor'da sağ bek Léo Dubois, ön libero Taşkın İlter, Melih Kabasakal, merkez orta saha Fredrik Midtsjø, sağ kanat Sinan Gümüş ve on numara Recep Niyaz sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan kart cezalısı olan sol bek Caner Erkin de bu maçta takımını yalnız bırakacak. Konuk Tümosan Konyaspor'da ise kart cezalısı olan ön libero Marko Jevtovic haricinde bir eksik bulunmuyor.

Eyüpspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Arda Turan nezaretinde 4-4-1-1 sistemiyle mücadele eden Eyüpspor'un; Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Eyüp ekibinin kalesinde Berke Özer (1), savunma 4'lüsünde Ruben Vezo (14), Dorukhan Toköz (5), Luccas Claro (4) ve Umut Meraş (77), 4'lü orta alanda Halil Akbunar (7), Taras Stepanenko (33), Yalçın Kayan (30) ve Prince Obeng Ampem (40), on numarada Emre Mor (66) ve ileri uçta ise Mame Thiam'ın (9) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele etmesi beklenen Tümosan Konyaspor'un, Eyüpspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Alassane Ndao (18), Adil Demirbağ (4), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Riechedly Bazoer (20) ve Oğulcan Ülgün (35), 3'lü orta alanda Melih İbrahimoğlu (77), Pedrinho (8) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)