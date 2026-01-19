Konyaspor - Eyüpspor maçının ilk 11’leri belli oldu

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu. Mücadele bugün saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
KONYASPOR'UN İLK 11'İ
Teknik Direktör Çağdaş Atan, Eyüpspor karşısına şu 11 ile çıkıyor:
Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Morten, Türüç, Svendsen, Muleka, Umut.
Yedekler: Deniz, Yasir, Tunahan, Bardhi, M. Bostan, Berkan, Bazoer, Jin-Ho, Arif, M. İbrahimoğlu.
EYÜPSPOR'UN İLK 11'İ
Konuk ekip Eyüpspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde:
Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Jérôme Onguéné, Arda Yavuz, Talha Ulvan, Taşkın İlter, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Lucas Calegari, Gilbert Mendy, Kutlay Şatlı, Andre Charles, Deniz Aydoğdu, Christ Saidia, Denis Radu, Angel Torres.
Karşılaşmanın başlama düdüğü 17.00 olarak açıklandı. Mücadele, Trendyol Süper Lig'de iki takım adına da büyük önem taşıyor.
Konyaspor, iç sahada taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken; Eyüpspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın sonucu, lig sıralamasındaki dengeleri doğrudan etkileyecek.
