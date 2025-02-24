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Konyaspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı!

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı!
Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, haftanın ilk çalışmasını geride bıraktı. Anadolu Kartalı günü yenileme çalışmasıyla değerlendirdi.

Haftanın programı belli oldu

Anadolu Kartalı'nda haftanın programı da belli oldu. 24 Şubat Pazartesi günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, 25 Şubat Salı günü ise taktik antrenmanını gerçekleştirecek.

Tümosan Konyaspor, 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı ter antrenmanının ardından da konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında; 27 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 

(Selman Kaya)

 

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