Konyaspor Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı!

Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan yeşil-beyazlılar, haftanın ilk çalışmasını geride bıraktı. Anadolu Kartalı günü yenileme çalışmasıyla değerlendirdi.
Haftanın programı belli oldu
Anadolu Kartalı'nda haftanın programı da belli oldu. 24 Şubat Pazartesi günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, 25 Şubat Salı günü ise taktik antrenmanını gerçekleştirecek.
Tümosan Konyaspor, 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı ter antrenmanının ardından da konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasında; 27 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)