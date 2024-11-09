Konyaspor Göztepe’ye konuk olacak!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe’nin konuğu olacak. 10 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe'nin konuğu olacak. Yeni teknik direktörü Recep Uçar ile ilk maçında 3 puana ulaşan yeşil-beyazlılar, kritik Göztepe sınavından da puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Göztepe ile Konyaspor arasında; 10 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçta düdük Metoğlu'nda

Göztepe ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Akıncık üstlenecek. Yusuf Ziya Gündüz ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Göztepe'de 2, Konya'da tek eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Göztepe'de orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ve golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş; sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor'da ise sezon başında sakatlanan stoper Josip Calusic haricinde bir eksik bulunmuyor.

Göztepe'nin muhtemel 11'i

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov nezaretinde 3-4-3 sistemiyle mücadele eden Göztepe'nin; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızı ekibin kalesinde Mateusz Lis (97), 3'lü savunmada Malcom Bokele (26), Heliton (5) ve Koray Günter (22), 4'lü orta alanda Nazım Sangare (30), Victor Hugo Gomes Silva (6), Ahmed Ildız (8) ve Djalma Silva (66), 3'lü ileri uçta ise Juan (11), David Tijanic (43) ve Datro Fofana'nın (99) forma giymesi bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, Göztepe karşısında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Pedrinho (8), 3'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)