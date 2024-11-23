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Konyaspor Hatayspor’u ağırlayacak

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Hatayspor’u ağırlayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında Hatayspor’u ağırlayacak. 24 Kasım Pazar günü Konya Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Çakır yönetecek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Hatayspor'u ağırlayacak. 14 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 6 puanla 18. sırada yer alan rakibine karşı galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 24 Kasım Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Düdük Oğuzhan Çakır'da

Tümosan Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökhan Barcın üstlenecek. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takımda da tek eksik var

Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekipte sezon başı sakatlanan stoper Josip Calusic kritik karşılaşmada görev alamayacak. Konuk Hatayspor'da ise ön libero Chandrel Massanga yine sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un, Hatayspor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Pedrinho (8), 3'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Danijel Aleksic (9) ve Yusuf Erdoğan (10), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Hatayspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Hatayspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Bordo-beyazlı ekibin kalesinde Erce Kardeşler (1), savunma 4'lüsünde Kamil Ahmet Çörekçi (2), Guy-Marcelin Kilama (3), Francisco Calvo (4) ve Cengiz Demir (27), 2'li ön liberoda Görkem Sağlam (5) ve Lamine Diack (17), 3'lü orta alanda Rigoberto Rivas (99), Rui Pedro (14) ve Joelson Fernandes (77), tekli forvette ise Vincent Aboubakar'ın (9) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)

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