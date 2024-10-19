Konyaspor ile Beşiktaş 46. randevuda! Rekabette rakamlar nasıl?

Konyaspor ve Beşiktaş, tarih boyunca birçok kez karşı karşıya geldi. Bazen Konya'da, bazen İstanbul'da bazen de tarafsız sahada oynanan bu maçlar, büyük heyecana sahne oldu. Maçların bir kısmı mutlu sonla bitse de; bazılarında ise hüzün ve üzüntü hakim oldu. Gelin hep birlikte; rekabetteki rakamlara bakalım.

Konyaspor ile Beşiktaş 46. Randevuda

Tümosan Konyaspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş ile 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6'sını kazanan yeşil-beyazlılar, 14'ünde ise berabere kaldı. Konyaspor, 26 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu. Konyaspor Beşiktaş filelerine 43 gol bırakırken; ağlarından da 90 top çıkarttı.

Deplasman karnesi kötü

Anadolu Kartalı Konyaspor, Süper Lig nezdinde Beşiktaş'a 23 kez konuk oldu. Yeşil-beyazlılar bunlardan 2'sini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, arda kalan 17 maçta ise rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar rakibine karşı 16 gol bulurken; kalesinde ise 55 gol gördü.

(Selman Kaya)