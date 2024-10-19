Konyaspor ile Beşiktaş 46. randevuda! Rekabette rakamlar nasıl?

Konyaspor ve Beşiktaş, tarih boyunca birçok kez karşı karşıya geldi. Bazen Konya'da, bazen İstanbul'da bazen de tarafsız sahada oynanan bu maçlar, büyük heyecana sahne oldu. Maçların bir kısmı mutlu sonla bitse de; bazılarında ise hüzün ve üzüntü hakim oldu. Gelin hep birlikte; rekabetteki rakamlara bakalım.
Konyaspor ile Beşiktaş 46. Randevuda
Tümosan Konyaspor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş ile 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 6'sını kazanan yeşil-beyazlılar, 14'ünde ise berabere kaldı. Konyaspor, 26 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu. Konyaspor Beşiktaş filelerine 43 gol bırakırken; ağlarından da 90 top çıkarttı.
Deplasman karnesi kötü
Anadolu Kartalı Konyaspor, Süper Lig nezdinde Beşiktaş'a 23 kez konuk oldu. Yeşil-beyazlılar bunlardan 2'sini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, arda kalan 17 maçta ise rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar rakibine karşı 16 gol bulurken; kalesinde ise 55 gol gördü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”