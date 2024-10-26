Konyaspor ile Gaziantep 11. randevuda

Tümosan Konyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig nezdinde tatlı bir rekabet içinde. Her iki takım da Türkiye'nin 1 numaralı liginde birçok kez karşı karşıya gelirken; bu randevular çekişmeli maçlara sahne oldu.
Konya ile Gaziantep, 11. randevuda
Tümosan Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig nezdinde 10 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanırken, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı. Arda kalan 4 müsabakada ise gülen taraf Gaziantep ekibi oldu. Konyaspor bahse konu periyotta 13 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü.
Gaziantep'te 6. randevu
Anadolu Kartalı Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5 kez konuk oldu. Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Konyaspor Gaziantep ağlarını 7 kez sarsarken, ağlarından da 8 top çıkarttı.
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