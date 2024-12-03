Konyaspor ile Kepez ilk kez rakip

Tümosan Konyaspor ile Kepezspor, tarihlerinde ilk kez birbirine karşı rakip olacak.
Uzun yıllar profesyonel liglerde yer alan Anadolu Kartalı, son 3 sezondur profesyonel liglerde yer alan rakibine karşı mücadele edecek.
İlk olarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında TFF 3. Lig'de yer alan Kepezspor, akabinde 10 sezon boyunca amatör liglerde bulunmuştu. 2021-22 sezonunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Antalya temsilcisi, geride kalan 2023-24 sezonunda da burada şampiyon olarak adını TFF 2. Lig'e yazdırmıştı.
(Selman Kaya)