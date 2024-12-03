Konyaspor Kepezspor’u ağırlayacak!

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası’nda sahneye çıkıyor. Anadolu Kartalı 4. Tur aşamasında TFF 2. Lig’de yer alan Antalya ekibi Kepezspor’u ağırlayacak. 4 Aralık Çarşamba günü Konya Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Sivas bölgesi hakemlerinden Yusuf Ziya Gündüz yönetecek

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor! Bu sezon kupada gidebildiği yere kadar gitmek isteyen yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kepezspor'u ağırlayacak. 4 Aralık Çarşamba günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Düdük Yusuf Ziya Gündüz'de

Konyaspor ile Kepezspor arasında oynanacak karşılaşmayı Sivas bölgesi hakemlerinden Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Haydar Avcı üstlenecek. Hasan Kaçar ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Tek eksik Konyaspor'da

Tümosan Konyaspor ile Kepezspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde tek eksik ev sahibi Konyaspor'da bulunuyor. Yeşil-beyazlı takımda sezon başında sakatlanan ve sezonun ilk devresini kapatan stoper Josip Calusic bu maçta görev alamayacak. Konuk Kepezspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Anadolu Kartalı'ndan rotasyonlu kadro

Tümosan Konyaspor, Kepezspor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Utku Eriş (37), Filip Damjanovic (33) ve Yasir Subaşı (3), 2'li ön liberoda Ufuk Akyol (19) ve Adem Eren Kabak (66), 3'lü orta alanda Louka Prip (11), Oğulcan Ülgün (35) ve Hamidou Keyta (29), tekli forvette ise Melih Bostan'ın (91) forma giymesi bekleniyor.

Kepezspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Kerem Şeras nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Kepezspor'un Tümosan Konyaspor'a karşı da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Kepez ekibinin kalesinde Hüseyin Yılmaz (54), savunma 4'lüsünde Seyit Niyazi Özcan (26), Emrah Taysı (4), Selim Ay (5) ve Onur Karakabak (67), 2'li ön liberoda Volkan Fındıklı (2) ve Emre Can Atila (8), 3'lü orta alanda Melik Derin (92), Cerem Talha (10) ve Ahmet Yazar (7), tekli forvette ise Aykut Uluç'un (48) görev alması bekleniyor.

(Selman Kaya)