Konyaspor kritik deplasman için İstanbul’a gidiyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için şehirden ayrılıyor. Tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, 8 Mart Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Hafta başından bu yana tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, kritik bir süreci geride bıraktı. Ağırlıklı olarak taktik çalışan Anadolu Kartalı, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Anadolu Kartalı, taktiğe ağırlık verdi
Tümosan Konyaspor, Eyüpspor hazırlıklarında ağırlıklı olarak taktik çalıştı. 3 Mart Pazartesi günü oynanan Trabzonspor maçının hemen ardından Eyüp mesaisine başlayan Anadolu Kartalı, sürecin tamamına yakın bölümünü hücum varyasyonlarıyla değerlendirdi.
Recep Uçar, Eyüp'ü ezberledi
Kritik bir süreçten geçen Tümosan Konyaspor'da, teknik direktör Recep Uçar rakibini adeta ezberledi. Trabzonspor galibiyetiyle birlikte küme hattıyla arasındaki farkı 4'e çıkartan Anadolu Kartalı, zorlu Eyüp deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek yine rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. (Selman Kaya)
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