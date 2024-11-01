Konyaspor rotasını Başakşehir’e çevirdi!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 11. haftasına kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarında sona geldi. Yeni teknik patronuyla yeni bir sayfa açan yeşil-beyazlılar, kritik maçı kazanarak moral bulmak istiyor
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarında sona geldi. Çiçeği burnunda teknik patronu Recep Uçar ile 2 gün taktik antrenman yapan yeşil-beyazlılar; rotasını zorlu Başakşehir maçına çevirdi.
Uçar taktik antrenmanlara yetişti
Anadolu Kartalı'nın çiçeği burnunda teknik patronu Recep Uçar, zamansal olarak taktik antrenmanlara yetişti. Konyaspor ile prensipte anlaştıktan sonra hızlı bir şekilde Konya'ya gelen Uçar; 31 Ekim Perşembe ve 1 Kasım Cuma gününü takımıyla birlikte taktik antrenmanlar yaptı. Uçar'ın antrenmanlardaki hırsı ise dikkatlerden kaçmadı.
Hazırlıklarda sona gelindi
Tümosan Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarında da sona geldi. Recep Uçar nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar; 2 Kasım Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Konyaspor ile Başakşehir arasında; 3 Kasım Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
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