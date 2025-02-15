Konyaspor Samsunspor arasında rakamlar nasıl?

Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde rakamlar da merak konusu oldu. Anadolu Kartalı Süper Lig nezdinde Samsun ekibiyle 15 kez karşı karşıya gelirken, bunlardan 9'unu kazanmasını bildi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, 2 karşılaşmada ise rakibine mağlup oldu.

Anadolu Kartalı gol oldu yağdı

Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasındaki rekabette atılan goller de dikkatlerden kaçmadı. Yeşil-beyazlılar bahse konu periyotta Samsun ağlarını 26 kez sarsarken; filelerinden de 11 top çıkarttı.

Konyaspor bu alanda tek!

Tümosan Konyaspor, Samsunspor maçı öncesinde ilginç bir istatistiğe ulaştı. Anadolu Kartalı bu sezon Süper Lig'de penaltı golü bulunmayan tek takım konumunda yer aldı. Yeşil-beyazlılar, son penaltı golünü Nisan 2024'te Kasımpaşa filelerine gönderdi. (Selman Kaya)