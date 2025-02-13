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Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

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Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacağı maç için hazırlıklarına devam etti. 

İki takımın geçmişteki karşılaşmaları

Konyaspor ile Samsunspor, bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 13'ünü Konyaspor kazanırken, Samsunspor ise 10 kez galip geldi. 9 mücadele ise eşitlikle sona erdi.

Konya'da oynanan 15 maçta ev sahibi ekip büyük bir üstünlük sağladı. Yeşil-Beyazlılar, bu süreçte 10 galibiyet alırken, Samsunspor sadece 3 kez kazanabildi.

2 maç ise berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadelede Konyaspor, rakibini 1-0 mağlup etmişti.

PEKİ KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek .Konyaspor-Samsunspor Maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konyaspor #Samsunspor #Futbol

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