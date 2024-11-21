Konyaspor taraftarı takımını yalnız bırakmıyor!

Tümosan Konyaspor taraftarı, zorlu bir süreçten geçen takımını yalnız bırakmıyor. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlar, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçı için tribündeki yerlerini almaya başladı. Peki, biletlerin kaç tanesi satıldı? İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor taraftarı, kritik bir süreçten geçen takımını yalnız bırakmıyor! Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş binlerce taraftar, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Konya Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor maçı için biletini aldı. Peki, kaç bilet sahibi buldu? Konya Stadyumu'nda şu an için kaç koltuk boş kaldı? İşte detaylar...

33 bin bilet sahibini buldu

Tümosan Konyaspor, kritik Hatayspor maçının biletlerini 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren satışa sundu. Bu dakikadan itibaren bilet yüklemelerine başlayan yeşil-beyazlı taraftarlar, tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. An itibariyle kombineler de dahil olmak üzere 33 bin 927 koltuk sahibini buldu. Bu rakam ise stadyumun yüzde 85'lik dilimine tekabül etti.

5 bin koltuk sahibini arıyor

Zorlu karşılaşma için Konya Stadyumu'nda satışa çıkan 39 bin 837 biletin 33 bin 927'si sahibini buldu. Stadyumda arda kalan 5 bin 910 koltuk ise halen sahibini arıyor. Kombineli taraftarların maça gelmesi ve kalan 5 bin biletin de satılması durumunda kritik Hatayspor maçı kapalı gişe oynanacak.

Biletler ne kadar?

Tümosan Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları da merak konusu oldu. Kritik müsabakanın biletleri 100 ila bin 500 TL arasında sahiplerini buluyor. (Selman Kaya)