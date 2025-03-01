Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayımda

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Hafta içi mesaisinde Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın konuğu olan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın hemen ardından şehre dönerek Trabzon mesaisine başlamıştı.
Anadolu Kartalı'nda tempo yüksek
Tümosan Konyaspor, sıkışan maç trafiği nedeniyle yüksek tempoda çalıştı. Yeşil-beyazlılar 1 Mart Cumartesi günü haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı 2 Mart Pazar günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında 3 Mart Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
(Selman Kaya)