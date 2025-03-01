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Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayımda

Selman Kaya
Muhabir
Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayımda

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 26. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Hafta içi mesaisinde Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın konuğu olan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın hemen ardından şehre dönerek Trabzon mesaisine başlamıştı.

Anadolu Kartalı'nda tempo yüksek

Tümosan Konyaspor, sıkışan maç trafiği nedeniyle yüksek tempoda çalıştı. Yeşil-beyazlılar 1 Mart Cumartesi günü haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı 2 Mart Pazar günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor arasında 3 Mart Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

(Selman Kaya)

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